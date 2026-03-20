У The Spruce Pets пояснили, чим особливі черепахи та які з них найкраще підійдуть для вашого дому.

Що відомо про черепах?

Вони тихі й спокійні, але не надто контактні, при цьому деякі види можуть навіть пережити свого власника.

До речі, як зазначають у ISPCA, саме довговічність є однією з визначальних рис для панцирних. Багато видів черепах живуть десятиліттями, а деякі – понад сто років.

Їхній панцир насправді виконує не суто захисну функцію: він слугує своєрідним маркером ідентифікації, як відбитки пальців у людей. Кожен вид черепах має власний малюнок і забарвлення, що робить їх яскравими та оригінальними улюбленцями.

Фахівці розповіли, що в домашніх умовах черепах не варто часто брати на руки, оскільки це може викликати стрес або агресію. Ба більше, вони не потребують постійної уваги, тому підходять як новачкам, так і зайнятим людям.

Існує велика різноманітність черепах, і кожен вид має свої особливості – від розміру й характеру до вимог щодо простору, освітлення та харчування. Деякі види панцирних виростають до значних розмірів і, відповідно, потребують великих акваріумів або вольєрів, інші ж залишаються компактними й краще підходять для обмеженого простору.

Важливо також враховувати, що більшості черепах потрібні ультрафіолетове освітлення, стабільна температура та чиста вода або правильно облаштований сухопутний простір.



Черепашки можуть стати гарними компаньйонами вдома / Фото Unsplash

Яку черепаху завести вдома?

Червоновуха черепаха

Серед популярних варіантів для домашнього утримання – червоновуха черепаха, яка є доволі активною й поширеною. Самці цієї породи вважаються одними з найпростіших у догляді. Зазвичай їх утримують у приміщенні, але за належних умов вони можуть жити й у відкритих водоймах.

Представники цього виду виростають до чималих розмірів, тому потребують великого акваріума з місцями для вигрівання, УФ-освітленням і якісною фільтрацією води. Вони досить неохайні, тому догляд може бути витратнішим. Водночас це витривалі тварини, які при належному утриманні можуть жити понад 50 років, хоча контакт із ними краще обмежувати, щоб не викликати стрес.

Африканська бокошия черепаха

Вона приваблює незвичною зовнішністю, проте вимагає ретельного догляду за якістю води та збалансованого раціону. Ці невеликі водні рептилії не дарма отримали свою назву, адже не можуть повністю втягнути довгу шию в панцир. Їхня будова відрізняється від більшості інших водяних черепах.

Східна коробчаста черепаха

Насправді ці панцирні добре адаптуються до життя як у приміщенні, так і надворі, але потребують вологого середовища. Натомість сухе й холодне середовище може спричинити захворювання дихальних шляхів. Ці черепахи зазвичай полохливі, але не агресивні, тож при делікатному підході можуть звикати до людини. Виростають до 13 – 18 сантиметрів і живуть 40 – 50 років, а в природі – навіть до 100.

Розписна черепаха

Вирізняється яскравим забарвленням, хоча є доволі полохливою. Насправді вони не дуже великі, проте представникам цього виду потрібні просторий акваріум або вуличний вольєр, якісна фільтрація води та лампи для обігріву.

Вони часто їдять у воді, тому важливо підбирати корм, який легко прибирати, щоб підтримувати чистоту. Ці черепахи дещо лякливі й не люблять частого контакту з людьми. Виростають до 25 сантиметрів і можуть жити понад 50 років.

Міссісіпські картові черепахи

Вони мають характерний "гребінь" на панцирі, через що їх іноді називають пилкоподібними. Вони потребують менше простору, ніж деякі інші водні види, тому підходять для обмежених умов.

Живуть вони близько 15 – 30 років. Ці черепахи обережні й легко піддаються стресу, тому важливо мінімізувати контакт і забезпечити укриття. Загалом вони витривалі, але можуть страждати від паразитів, інфекцій чи проблем із кістками при неправильному догляді.

Звичайна мускусна черепаха

Це одна з найпопулярніших невеликих водних черепах. Вона менш вибаглива у догляді, але не любить, коли її часто беруть на руки. У разі небезпеки може виділяти різкий запах, через що отримала прізвисько "смердючка".

Вони не дуже сильні плавці, тому вода в акваріумі не повинна бути глибокою, а також потрібні зручні місця для вигрівання. Дорослі особини мають розмір близько 7– 13 сантиметрів і можуть жити понад 50 років.

Плямисті черепахи

Вони найбільш придатні для утримання вдома, адже характеризуються невеликими розмірами. Вони мають ефектний вигляд завдяки темному панциру з жовтими цятками.

Попри свій розмір, це довгожителі: деякі особини доживають до 100 років. Вони не дуже добре плавають, тому рівень води має бути невисоким, і їм потрібні теплі місця для відпочинку.

