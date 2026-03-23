Подробнее о необычных пресмыкающихся рассказали специалисты из The Spruce Pets. Там составили четкий гайд, как правильно ухаживать за гекконами.
Интересно Женщина держит дома уникальных животных из Южной Африки: чем интересны и опасны сурикаты
Чем особенные гекконы?
В целом это небольшие или среднего размера ящерицы, которые живут преимущественно в теплых регионах мира. Существует более 1600 видов, но только часть из них содержат как домашних любимцев.
Самые популярные "домашние" гекконы обычно не превышают 30 сантиметров в длину и могут жить от 10 до 20 лет. Благодаря компактным размерам и долголетию они стали довольно популярными, хотя условия ухода могут существенно отличаться в зависимости от вида.
Среди самых распространенных видов для содержания следующие:
- леопардовые;
- токай;
- дневные;
- африканские толстохвостые;
- хохлатые;
- обычные домовые гекконы.
Кроме того, у геккона Бойвина ночное зрение в 350 раз лучше человеческого, что помогает охотиться в темноте.
Гекконы могут жить около 10 – 20 лет / Фото Unsplash
Если вы планируете завести такого любимца, эксперты советуют выбирать животное от проверенного заводчика, а не из дикой природы, чтобы избежать скрытых болезней.
Важно! Здоровый геккон имеет чистые глаза, ровную кожу без сухих участков, все пальцы и хвост, а также хороший аппетит.
Большинство гекконов спокойная и неагрессивная, но не очень любит частые контакты с людьми, поскольку это может вызвать стресс. Многие популярные виды ведут ночной образ жизни, хотя существуют и дневные.
Обычно они тихие, но иногда могут издавать звуки – писк, щелчок или даже "лай", например, при защите территории. Агрессия случается редко, но самцов лучше не держать вместе, потому что они могут конфликтовать. А вот кусать в коммуникации с людьми гекконы не озорные – они не кусаются и не вредят владельцам.
Гекконы могут стать замечательными домашними любимцами / Фото Unsplash
Что надо знать перед тем, как завести геккона?
Для содержания геккона нужен террариум с крышкой, которая плотно закрывается, ведь эти любимцы могут убегать. Внутри дома для пресмыкающегося должны быть ветви для лазания, укрытия, миска с водой и соответствующий субстрат, например, кокосовое волокно или кора, что хорошо удерживают влагу.
Большинство видов гекконов требует температуры примерно 21 – 32 градуса, с более теплой зоной для прогрева. Важно также создать температурный градиент.
Дневным видам необходимо ультрафиолетовое освещение, а также стабильный режим дня и ночи. Влажность в террариуме обычно должна быть на уровне 70 – 80 %, чего достигают опрыскиванием и наличием воды. Рацион гекконов в основном состоит из живых насекомых. Некоторые виды также потребляют фрукты или специализированные корма.
А о своем опыте воспитания гекконов систематически рассказывает их владелица из Харькова. На странице eublefariki она показывает особенности ухода за ящерицами и делится интересными эпизодами из их жизни.
Обратите внимание! Во время контакта с гекконом нельзя хватать его за хвост, ведь он может его сбросить как защитную реакцию. Впоследствии хвост отрастает, но может выглядеть иначе. В этот период важно хорошо кормить животное и, при необходимости, держать отдельно от других.
Каких еще необычных животных можно держать дома?
Среди людей есть фанаты исследования нового и воспитания довольно нестандартных домашних любимцев. При этом следует помнить, что экзотические животные, в частности тарантулы, флоридские синие раки, хорьки, мадагаскарские тараканы и императорские скорпионы, требуют особых условий ухода и содержания.
А вот домашние крыски, несмотря на стереотипы и предубеждения, на самом деле чистоплотные и очень любознательные животные, которые активно исследуют окружающую среду, полагаясь прежде всего на обоняние и осязание.
В то же время попугаи благодаря своей способности воспроизводить человеческую речь часто перенимают от владельцев даже нецензурные слова.