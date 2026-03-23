Подробнее о необычных пресмыкающихся рассказали специалисты из The Spruce Pets. Там составили четкий гайд, как правильно ухаживать за гекконами.

Интересно Женщина держит дома уникальных животных из Южной Африки: чем интересны и опасны сурикаты

Чем особенные гекконы?

В целом это небольшие или среднего размера ящерицы, которые живут преимущественно в теплых регионах мира. Существует более 1600 видов, но только часть из них содержат как домашних любимцев.

Самые популярные "домашние" гекконы обычно не превышают 30 сантиметров в длину и могут жить от 10 до 20 лет. Благодаря компактным размерам и долголетию они стали довольно популярными, хотя условия ухода могут существенно отличаться в зависимости от вида.

Среди самых распространенных видов для содержания следующие:

леопардовые;

токай;

дневные;

африканские толстохвостые;

хохлатые;

обычные домовые гекконы.

Кроме того, у геккона Бойвина ночное зрение в 350 раз лучше человеческого, что помогает охотиться в темноте.



Гекконы могут жить около 10 – 20 лет / Фото Unsplash

Если вы планируете завести такого любимца, эксперты советуют выбирать животное от проверенного заводчика, а не из дикой природы, чтобы избежать скрытых болезней.

Важно! Здоровый геккон имеет чистые глаза, ровную кожу без сухих участков, все пальцы и хвост, а также хороший аппетит.

Большинство гекконов спокойная и неагрессивная, но не очень любит частые контакты с людьми, поскольку это может вызвать стресс. Многие популярные виды ведут ночной образ жизни, хотя существуют и дневные.

Обычно они тихие, но иногда могут издавать звуки – писк, щелчок или даже "лай", например, при защите территории. Агрессия случается редко, но самцов лучше не держать вместе, потому что они могут конфликтовать. А вот кусать в коммуникации с людьми гекконы не озорные – они не кусаются и не вредят владельцам.



Гекконы могут стать замечательными домашними любимцами / Фото Unsplash

Что надо знать перед тем, как завести геккона?

Для содержания геккона нужен террариум с крышкой, которая плотно закрывается, ведь эти любимцы могут убегать. Внутри дома для пресмыкающегося должны быть ветви для лазания, укрытия, миска с водой и соответствующий субстрат, например, кокосовое волокно или кора, что хорошо удерживают влагу.

Большинство видов гекконов требует температуры примерно 21 – 32 градуса, с более теплой зоной для прогрева. Важно также создать температурный градиент.

Дневным видам необходимо ультрафиолетовое освещение, а также стабильный режим дня и ночи. Влажность в террариуме обычно должна быть на уровне 70 – 80 %, чего достигают опрыскиванием и наличием воды. Рацион гекконов в основном состоит из живых насекомых. Некоторые виды также потребляют фрукты или специализированные корма.

А о своем опыте воспитания гекконов систематически рассказывает их владелица из Харькова. На странице eublefariki она показывает особенности ухода за ящерицами и делится интересными эпизодами из их жизни.

Женщина показала своих гекконов: смотрите видео

Обратите внимание! Во время контакта с гекконом нельзя хватать его за хвост, ведь он может его сбросить как защитную реакцию. Впоследствии хвост отрастает, но может выглядеть иначе. В этот период важно хорошо кормить животное и, при необходимости, держать отдельно от других.

Каких еще необычных животных можно держать дома?