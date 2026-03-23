Детальніше про незвичних плазунів розповіли фахівці з The Spruce Pets. Там склали чіткий гайд, як правильно доглядати за геконами.

Чим особливі гекони?

Загалом це невеликі або середнього розміру ящірки, які мешкають переважно в теплих регіонах світу. Існує понад 1600 видів, але лише частину з них утримують як домашніх улюбленців.

Найпопулярніші "домашні" гекони зазвичай не перевищують 30 сантиметрів у довжину й можуть жити від 10 до 20 років. Завдяки компактним розмірам і довголіттю вони стали досить популярними, хоча умови догляду можуть суттєво відрізнятися залежно від виду.

Серед найпоширеніших видів для утримання такі:

леопардові;

токай;

денні;

африканські товстохвості;

чубаті;

звичайні домові гекони.

До того ж у гекона Бойвіна нічний зір у 350 разів кращий за людський, що допомагає полювати у темряві.



Гекони можуть жити близько 10 – 20 років

Якщо ви плануєте завести такого улюбленця, експерти радять обирати тварину від перевіреного заводчика, а не з дикої природи, щоб уникнути прихованих хвороб.

Важливо! Здоровий гекон має чисті очі, рівну шкіру без сухих ділянок, усі пальці й хвіст, а також хороший апетит.

Більшість геконів спокійна та неагресивна, але не дуже любить часті контакти з людьми, оскільки це може викликати стрес. Багато популярних видів ведуть нічний спосіб життя, хоча існують і денні.

Зазвичай вони тихі, але інколи можуть видавати звуки – писк, клацання чи навіть "гавкіт", наприклад, під час захисту території. Агресія трапляється рідко, але самців краще не тримати разом, бо вони можуть конфліктувати. А от кусати в комунікації з людьми гекони не бешкетні – вони не кусаються й не шкодять власникам.



Гекони можуть стати чудовими домашніми улюбленцями

Що треба знати перед тим, як завести гекона?

Для утримання гекона потрібен тераріум із кришкою, яка щільно закривається, адже ці улюбленці можуть тікати. Усередині домівки для плазуна мають бути гілки для лазіння, укриття, миска з водою та відповідний субстрат, наприклад, кокосове волокно або кора, що добре утримують вологу.

Більшість видів геконів потребує температури приблизно 21 – 32 градуси, із теплішою зоною для прогріву. Важливо також створити температурний градієнт.

Денним видам необхідне ультрафіолетове освітлення, а також стабільний режим дня і ночі. Вологість у тераріумі зазвичай має бути на рівні 70 – 80 %, чого досягають обприскуванням і наявністю води. Раціон геконів здебільшого складається з живих комах. Деякі види також споживають фрукти або спеціалізовані корми.

А про свій досвід виховання геконів систематично розповідає їхня власниця з Харкова. На сторінці eublefariki вона показує особливості догляду за ящірками й ділиться цікавими епізодами з їхнього життя.

Жінка показала своїх геконів: дивіться відео

Зверніть увагу! Під час контакту з геконом не можна хапати його за хвіст, адже він може його скинути як захисну реакцію. Згодом хвіст відростає, але може виглядати інакше. У цей період важливо добре годувати тварину та, за потреби, тримати окремо від інших.

