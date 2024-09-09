Зараз вони живуть у притулку для тварин в очікуванні на нових господарів. Який вигляд мають унікальні кошенята – дивіться далі.

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Рідкісні кошенята змінюють колір шерсті

6 кошенят демонструють незвичні зміни кольору шерсті – явище, пов'язане зі станом, відомим як "шерстяна лихоманка". Вважається, що цей рідкісний розлад виникає через порушення пігментації в утробі матері, часто спричинені хворобою або стресом, якого зазнала мати під час вагітності.

У цьому посліді кошенята народилися у різних відтінках сірого, які з часом потемніють.



Розлад не впливає на загальний стан здоров'я пухнастиків / Фото Jam Press

Восьмитижневі кошенята були врятовані і доставлені до притулку Шотландського товариства захисту тварин (SPCA) після того, як влада виявила їхні неналежні умови життя. Зараз вони активно шукають постійний дім, і їх лагідно називають "найрідкіснішими кошенятами Шотландії".



Рідкісні кошенята / Фото Jam Press

Це дуже рідкісне явище, і я ніколи раніше не бачив, щоб воно торкнулося цілого виводка. Зміна забарвлення може тривати місяцями і може стати шоком для людей, які думають, що прилаштували кошеня "рідкісного забарвлення", а через пару місяців бачать, як кошеня перетворюється на чорного,

– каже ветеринар Шотландського товариства захисту тварин Джо Нілсон.

Він додав, що не існує єдиної інфекції, яка спричиняє лихоманку, її може спричинити будь-що, що призводить до значного підвищення температури тіла матері, це може бути будь-яка інфекція або просто сильний стрес.

За його словами, це настільки рідкісне явище, що точна причина до кінця не з'ясована, але, ймовірно, це відбувається лише тоді, коли температура підіймається на певному етапі вагітності.



Шестеро кошенят страждають на дивне захворювання / Фото Jam Press

При цьому таке явище зовсім не шкодить кошенятам, і ці шестеро здорові та шукають свій вічний дім у люблячій родині.