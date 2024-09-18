Тепер ЄС вимагає тестування на сказ для ввезення тварин. Яких вимог має дотримуватися кожен власник свійських улюбленців, повідомила Європейська Комісія.

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ЄС змінив правила ввезення кішок, собак та тхорів

16 вересня Європейський Союз оголосив про нові правила, що регулюють ввезення тварин, зокрема котів, собак та тхорів. Згідно з оновленими правилами, власники домашніх тварин будуть зобов'язані надати тест на наявність антитіл до сказу, проведений в лабораторії, акредитованій в ЄС.

Увага. Список лабораторій, які підходять для складання тесту, можна знайти на офіційному сайті ЄС.

Тест на антитіла до сказу повинен бути проведений не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 90 днів до запланованої дати перетину кордону ЄС.

При перетині кордону з кішкою або собакою власники тварин також повинні пред'явити спеціалізований ветеринарний паспорт, який відповідає стандартам ЄС, виданий в країні відправлення. Детальну інформацію про вимоги до такого паспорта можна знайти на офіційному сайті Європейського Союзу.

Крім того, домашні тварини повинні мати ідентифікаційний мікрочип, або татуювання.

Зазначається, що ці нововведення спрямовані на посилення біобезпеки та забезпечення здоров'я і безпеки домашніх тварин, які в'їжджають до країн-членів ЄС.

Як перетнути кордон з домашнім улюбленцем: що слід знати

Перед поїздкою перевірте вимоги країни-призначення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Зверніться до лікаря ветеринарної медицини для чипування, щеплення від сказу (мінімальний вік – 12 тижнів) та отримання ветеринарно-санітарного паспорта для тварин у державній лікарні ветеринарної медицини.

Протягом 30 днів після вакцинації та за три місяці до переміщення здійсніть забір крові для визначення титру антирабічних антитіл, який направляється до акредитованої лабораторії для дослідження.

Відвідайте ветеринара для протипаразитарної обробки, якщо це вимагається країною-призначення, та отримайте ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини.

Отримайте міжнародний ветеринарний сертифікат. У випадку подорожі залізничним транспортом звертайтеся до територіальних органів Держпродспоживслужби, а для автомобільного транспорту – до територіальних органів чи державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску.

Щасливо!