Напередодні ЗМІ повідомили про 76 зниклих безвісти під час протестів у Білорусі. Міністерство внутрішніх справ країни спростувало інформацію, мовляв, вона часто буває "неправдивою".

За інформацією TUT.BY, станом на 17 серпня 76 людей вважають зниклими безвісти.

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Цю інформацію спростовує МВС Білорусі, пояснюючи, що відомості про зниклих з 9 по 13 серпня громадян "часто виявляються недостовірними".

Розміщена інформація не повною мірою відповідає дійсності: багато хто з зазначених громадян перебувають вдома, а інформація про їх розшук не видаляється вчасно,

– зазначили у міністерстві.

За словами влади, з 70 протестувальників, особи яких були підтверджені, лишу одну жінку вважають зниклою безвісти.

Що про зниклих пишуть ЗМІ

TUT.by створило сервіс для пошуку зниклих безвісти.

Відповідно до нього, від вечора 9 серпня безвісти зникли щонайменше 76 людей. Більшість – чоловіки, у списку лише кілька жінок.

Про декого з них є інформація щодо кількості діб, які їм дали. Однак невідомо, де вони відбувають покарання.

Щодо інших зниклих ситуація складніша – ні родичі, ні волонтери не знають нічого про своїх близьких. У списках засуджених їх немає, у списках тих, хто перебуває у СІЗО, – теж.

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