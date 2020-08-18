У МВС Білорусі відреагували на інформацію про 76 зниклих безвісти під час протестів
Напередодні ЗМІ повідомили про 76 зниклих безвісти під час протестів у Білорусі. Міністерство внутрішніх справ країни спростувало інформацію, мовляв, вона часто буває "неправдивою".
За інформацією TUT.BY, станом на 17 серпня 76 людей вважають зниклими безвісти.
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Цю інформацію спростовує МВС Білорусі, пояснюючи, що відомості про зниклих з 9 по 13 серпня громадян "часто виявляються недостовірними".
Розміщена інформація не повною мірою відповідає дійсності: багато хто з зазначених громадян перебувають вдома, а інформація про їх розшук не видаляється вчасно,
– зазначили у міністерстві.
За словами влади, з 70 протестувальників, особи яких були підтверджені, лишу одну жінку вважають зниклою безвісти.
Що про зниклих пишуть ЗМІ
- TUT.by створило сервіс для пошуку зниклих безвісти.
- Відповідно до нього, від вечора 9 серпня безвісти зникли щонайменше 76 людей. Більшість – чоловіки, у списку лише кілька жінок.
- Про декого з них є інформація щодо кількості діб, які їм дали. Однак невідомо, де вони відбувають покарання.
- Щодо інших зниклих ситуація складніша – ні родичі, ні волонтери не знають нічого про своїх близьких. У списках засуджених їх немає, у списках тих, хто перебуває у СІЗО, – теж.
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Протести у Білорусі: основне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.
- Наразі протести тривають вже десятий день.