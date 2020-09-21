На півдні України під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон. Зауважимо, що наразі на території держави тривають міжнародні військові навчання.

На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про ситуацію інформує Генштаб ЗСУ.

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Під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі,

– розповіли там.

На щастя, розповсюдження вогню вдалося зупинити. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Її гасінням займалися як особовий склад, залучений до навчань, так і представники ДСНС.

До боротьби з вогнем підключили також чергову пожежну техніку та авіацію.



До гасіння пожежі залучили навіть авіацію / Пресслужба Генштабу ЗСУ



Пожежа, викликана штатними стрільбами на полігоні / Пресслужба ДСНС

Зауважимо, що упродовж 21 – 22 вересня в Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.