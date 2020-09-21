Під час військових навчань на півдні України загорівся полігон: фото, що відомо
На півдні України під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон. Зауважимо, що наразі на території держави тривають міжнародні військові навчання.
На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про ситуацію інформує Генштаб ЗСУ.
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Під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі,
– розповіли там.
На щастя, розповсюдження вогню вдалося зупинити. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
Її гасінням займалися як особовий склад, залучений до навчань, так і представники ДСНС.
До боротьби з вогнем підключили також чергову пожежну техніку та авіацію.
До гасіння пожежі залучили навіть авіацію / Пресслужба Генштабу ЗСУ
Пожежа, викликана штатними стрільбами на полігоні / Пресслужба ДСНС
Зауважимо, що упродовж 21 – 22 вересня в Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.