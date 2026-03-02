На Дніпропетровщині дрон вгатив у електричку під час руху: людина загинула у кареті швидкої

У понеділок, 2 березня, ворог завдав удару по цивільному поїзду, який перебував у русі у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Семеро пасажирів травмовано, одна людина загинула.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Укрзалізниця.

Що відомо про ворожий удар по залізниці?

У понеділок, 2 березня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник атакував приміський поїзд Укрзалізниці, який рухався за маршрутом.

Внаслідок удару одна людина загинула у кареті швидкої допомоги, ще семеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них одна особа у критичному стані.

Укрзалізниця повідомила, що локомотивна бригада оперативно зупинила поїзд й ліквідувала задимлення. Пасажирів евакуювали й надали першу допомогу. На місце події швидко прибули рятувальники ДСНС, залізничники та медик із найближчих станцій і депо.

Наразі організовується безпечне перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення. Рятувальні роботи тривають.

Ворог завдає удару по логістиці: що відомо?