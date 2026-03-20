Росіяни будують нові ангари для літаків Ту під Москвою: супутникові фото

Попри повідомлення про занепад стратегічної авіації у Росії, які час від часу з'являються, окупанти зводять нові ангари. І роблять це під Москвою.

Про це повідомили на сторінці AviVector в Х, де викладають дані супутникової розвідки авіабаз. Там показали фото аеродрому Раменське.

Які ангари будують росіяни під Москвою?

AviVector показали супутникові знімки аеродрому Раменське станом на 15 березня.

На базі аеропорту перебували 3 літаки Ту-160, 1 літак Ту-95МС та 1 літак Ту-22М3 У центральній частині аеропорту розпочалося будівництво нових ангарів розміром 110 на 77 метрів. Для зберігання матеріалів та управління будівництвом встановлено будівельні вагончики. У період з 18 по 19 березня один літак Ту-160 або залишив аеропорт, або був переміщений в ангари для технічного обслуговування,

– повідомили монітори.



Супутникові знімки аеродрому Раменське / AviVector

Показуємо аеродром Раменське на карті Росії

Зверніть увагу! Раменське сусідить з іншим підмосковним містом, Жуковським. Між ними розташований міжнародний аеропорт Жуковський.

Телеграм-канал "Стратегічна авіація РФ" додав свою інформацію.

Росія розпочала розширення аеродрому Раменське – одного з аеродромів базування бортів Ту-95мс, Ту-160. На супутникових знімках аеродрому за 19.03 можна побачити будівництво додаткових стоянок в південній частині летовища. Наразі все ще невідомо як використовуватиметься побудова, аналогічне будівинцтво вже спостерігалося на північний-схід від аеродрому Енгельс-2. Не виключається і те, що на цих місцях будуть побудовані авіаційні ангари/додаткові будівлі, наразі ми лише можемо продовжувати слідкувати,

– інформують монітори.

На 19 березня на аеродромі перебували 1 Ту-95мс і 3 Ту-160.



Супутникові знімки аеродрому Раменське / "Стратегічна авіація РФ"

У виробника літаків Ту проблеми

В січні Defense Express писали, що на російському заводі "Туполєв" криза. Там зняли керівництво через зрив контрактів, але проблеми глибші.