У передмісті Ступіно Московської області Росії вранці 27 вересня обвалився надземний пішохідний перехід. Розміщувався він на території промислової зони. За останніми даними, постраждали внаслідок інцидент більше ніж десять осіб.

Обвалення надземного переходу у Підмосков’ї: що відомо

За даними МНС Росії, обвалення сталося на території компанії FM Logistic. Про це пишуть російські інформаційні агенції, зокрема РИА Новости.

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ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах передають, що обвалення сталося через перевантаження переходу.

Спочатку повідомляли про 6 потерпілих, а потім їхня кількість зросла до 13. Трьох людей госпіталізували. Усі вони є співробітниками FM Logistic.

Потерпілих евакуювали за допомогою медичного вертольота. Чи хтось загинув – наразі такої інформації немає.

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов уже доручив міністру охорони здоров'я регіону та голові Ступіна надати потерпілим усю необхідну допомогу.

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