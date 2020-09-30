Під Севастополем у Байдарській долині ситуація з водою стає ще критичнішою. У Чорноріченському водосховищі висохли ще дві річки.

Відомо, що саме Чорноріченське водосховище забезпечує місто водою. Про це пишуть "Крим.Реалії".

До слова В окупованому Криму пересихає ще одне водосховище: фото

Річка Боса, яка живить водосховище і є лівою притокою річки Чорна, повністю висохла.



Річка Боса повністю висохла / Фото "Крим. Реалії"

У ще одній річці Узунджа, яка є другою за повноводністю в Байдарській долині, вода є тільки в нижній течії. Неподалік від місця її впадання у водосховище в районі села Родниковське залишились лише невеликі озерця води.



Неподалік від річки Узунджа утворились невеликі озера / Фото "Крим. Реалії"

Вода в Криму: в чому проблема