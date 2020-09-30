Під Севастополем катастрофічно висихають річки: шокуючі фото
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Під Севастополем у Байдарській долині ситуація з водою стає ще критичнішою. У Чорноріченському водосховищі висохли ще дві річки.
Відомо, що саме Чорноріченське водосховище забезпечує місто водою. Про це пишуть "Крим.Реалії".
До слова В окупованому Криму пересихає ще одне водосховище: фото
Річка Боса, яка живить водосховище і є лівою притокою річки Чорна, повністю висохла.
Річка Боса повністю висохла / Фото "Крим. Реалії"
У ще одній річці Узунджа, яка є другою за повноводністю в Байдарській долині, вода є тільки в нижній течії. Неподалік від місця її впадання у водосховище в районі села Родниковське залишились лише невеликі озерця води.
Неподалік від річки Узунджа утворились невеликі озера / Фото "Крим. Реалії"
Вода в Криму: в чому проблема
- До анексії Україна постачала до Криму близько 80% прісної води через Північно-Кримський канал. Однак водопостачання зупинили.
- Лише у 2020 році Росія визнала, що на півострові дефіцит прісної води.
- Ситуація з водопостачанням у Криму з настанням спеки дуже погіршилась. На півострові обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.
- Окупанти регулярно закликають жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.