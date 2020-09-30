В окупованому Криму пересихає ще одне водосховище: фото
В окупованому Криму значно висохло Чорноріченське водосховище, що розташоване поблизу Севастополя. За останні два тижні стало відомо, що на півострові повністю висохло ще три водойми.
Водосховище наближається до стану "калюжки". Відповідне фото водойми виклав у твітер блогер Wasily Crimea.
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Які ще водойми висохли на півострові за останній час
- Через спеку повністю висохло Сімферопольське водосховище. Воно вже встигло не лише обміліти, але й обрости рослинністю
- В Сонячній Долині повністю висохло озеро Три Сестри. Раніше водойму вважали однією із найкрасивіших в Україні.
- У Білогірському районі пересохла річка Танасу. Місцеві жителі кажуть, що також висохли кілька ставків.
Чому в Криму проблеми з водою
- До окупації півострова через Північно-Кримський канал Україна постачала туди близько 80% прісної води. Але після анексії Криму Росією водопостачання зупинили.
- Тільки у 2020 році окупанти визнали, що на півострові дефіцит прісної води.
- З настанням спеки ситуація з водопостачанням у Криму дуже погіршилась. На півострові обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.