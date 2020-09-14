Під Запоріжжям тріснула щойно відремонтована дорога: фото
Дорожнє покриття покрилось хвилями та тріщинами в напрямку Бердянська на Запоріжжі. Не минуло навіть місяця після завершення ремонту на цій ділянці дороги.
Не встигли нанести розподільні лінії, як асфальт вже потріскав. Про це написала у фейсбці користувачка Ангеліна Устименко.
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Велике розчарування від "Великого будівництва". Всі ми раділи відновленню дороги в напрямку "на море", але, мабуть таки, даремно, не витримає вона до нового сезону,
– зазначила авторка допису.
Хто ремонтував цю ділянку дороги
Ремонтували дорогу в червні – серпні 2020 року, в межах проєкту "Велике будівництво". Замовником робіт виступило ДП "Місцеві дороги запорізької області", підрядником – ТОВ "Бердянськбудтрест".
Що відомо про проєкт "Велике будівництво"
- З 1 березня 2020 року в Україні стартував проєкт "Велике будівництво".
- У межах нього мали розпочати не тільки масштабне дорожнє будівництво й ремонт, але й будівництво соціальної інфраструктури країни.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна в 2020 році видасть на будівництво доріг понад 100 мільярдів гривень.
- Також влада планує 2020 року відновити рекордну кількість доріг – понад 6 тисяч кілометрів. З них більше ніж 4 тисячі – державного значення та 2,5 тисячі – місцевого значення.