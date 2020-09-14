Дорожнє покриття покрилось хвилями та тріщинами в напрямку Бердянська на Запоріжжі. Не минуло навіть місяця після завершення ремонту на цій ділянці дороги.

Не встигли нанести розподільні лінії, як асфальт вже потріскав. Про це написала у фейсбці користувачка Ангеліна Устименко.

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Велике розчарування від "Великого будівництва". Всі ми раділи відновленню дороги в напрямку "на море", але, мабуть таки, даремно, не витримає вона до нового сезону,

– зазначила авторка допису.

Хто ремонтував цю ділянку дороги

Ремонтували дорогу в червні – серпні 2020 року, в межах проєкту "Велике будівництво". Замовником робіт виступило ДП "Місцеві дороги запорізької області", підрядником – ТОВ "Бердянськбудтрест".

Що відомо про проєкт "Велике будівництво"