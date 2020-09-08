У селищі Озерне Житомирської області вночі 8 вересня перед приїздом Президента України Володимира Зеленського клали асфальт. Оскільки дорогу ремонтували в темний час доби, асфальтоукладальники підсвічували фарами.

Напередодні про візит Зеленського на Житомирщину повідомили в місцевій ОДА. Президент планував оглянути об'єкти "Великого будівництва". Відео ремонту дороги опублікував очевидець Сергій Горбатюк у фейсбук-спільноті "Здрастуй, Озерне".

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Завтра (8 вересня – 24 канал) приїжджає Володимир Олександрович. Терміново треба залатати ями по коліно,

– прокоментував відео Горбатюк.

Як зазначив очевидець, автівки позаду ремонтної техніки чекали, щоб проїхати.

Як відреагували користувачі мережі

Ось кілька коментарів під відеозаписом:

Нас вкотре змушують голосувати за ямковий ремонт "великого будівництва", а дорога належить селищній раді;

Щось слабо. А чого пелюстками троянд не встелили?

Це реінкарнація "совка" в Україні. Хоча він тут і не вмирав остаточно. Завдяки отаким охочим вислужитися перед тим, хто ср*ти з високої гори хотів на Озерне. А на тих, хто там живе постійно, начхати.

Дивіться відео як в Озерному клали асфальт перед приїздом Зеленського: