Російський літак ще у небі перетворився на купу металобрухту й розсипався по всьому полю.

Увага До Бучі й Ірпеня додались Бородянка та Макарів, величезне горе, – Поворозник

Розсипався по всьому полю. Парашут пілота у чохлі – навіть не розкрився. Безславний кінець,

– прокоментував очевидець.

На відео видно розірвані чоботи пілота, а також шолом, на якому написані три літери "...нов".

Головне про звільнення Бородянки

Місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. Цілих будинків у населеному пункті майже не залишилось.

На звільненій території зараз триває зачистка та розмінування.

7 квітня у Бородянці під завалами 5-поверхівки знайшли тіла чотирьох людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість загиблих, на жаль, може збільшитися.

Детально У Бородянці під завалами вже знайшли тіла чотирьох людей: жертв є значно більше

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