Під час анексії Криму Росія розсилала українським військовим фейковий наказ про здачу зброї

Під час анексії Криму Росія розсилала українським військовим підроблений наказ Міністерства оборони України про здачу зброї.

Про це під час допиту в суді у справі екс-президента Віктора Януковича розповів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, повідомляє видання "Українські Новини".

"12 березня 2014 року я отримав фельд'єгерський пакет від виконувача обов'язків міністра оборони України Ігоря Тенюха, де був наказ на здачу зброї", – сказав Воронченко.

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Водночас Воронченко зазначив, що у нього викликали підозри підпис в.о. міністра на документі і печатка. Так, на печатці стояв напис "Секретаріат Міністерства оборони України", який насправді не використовується в Україні.

За словами Воронченка, після цього він зателефонував до Тенюха, і той сказав, що жодного наказу про здачу зброї не давав. Командувач ВМС України додав, що згодом окупанти перебили всі кабелі зв'язку в районі Гвардійського, тож спілкування з Києвом доводилося тільки через мобільний зв'язок.

Воронченко також зазначив, що в березні 2014 року російські військові захопили його в полон і утримували 4 дні. В цей час заступник командувача Південним військовим округом Збройних сил Росії, генерал Ігор Турченюк намагався переконати Воронченка перейти на сторону окупантів.

"Мені пропонували і квартиру в Ростові, і посади у командуванні в Ростові", – зазначив командувач ВМС, водночас додавши, що після його відмови російські військові взяли штурмом військову частину.

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Воронченко також запевнив, що вся інформація про підготовку захоплення Криму російськими військовими передавалася тодішньому командуванню ВМС України, членами якого були Юрій Ільїн, Дмитро Шакуро і Сергій Єлисєєв, проте ті на неї жодним чином не реагували.