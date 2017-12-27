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Під час анексії Криму Росія розсилала українським військовим фейковий наказ про здачу зброї

13:14, сьогодні 1773 Читать новость на русском
Росія розсилала українським військовим у Криму фейковий наказ про здачу зброї
Росія розсилала українським військовим у Криму фейковий наказ про здачу зброї / Фото з вільних мереж

Під час анексії Криму Росія розсилала українським військовим підроблений наказ Міністерства оборони України про здачу зброї.

Про це під час допиту в суді у справі екс-президента Віктора Януковича розповів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, повідомляє видання "Українські Новини".

"12 березня 2014 року я отримав фельд'єгерський пакет від виконувача обов'язків міністра оборони України Ігоря Тенюха, де був наказ на здачу зброї", – сказав Воронченко.

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Водночас Воронченко зазначив, що у нього викликали підозри підпис в.о. міністра на документі і печатка. Так, на печатці стояв напис "Секретаріат Міністерства оборони України", який насправді не використовується в Україні.

За словами Воронченка, після цього він зателефонував до Тенюха, і той сказав, що жодного наказу про здачу зброї не давав. Командувач ВМС України додав, що згодом окупанти перебили всі кабелі зв'язку в районі Гвардійського, тож спілкування з Києвом доводилося тільки через мобільний зв'язок.

Воронченко також зазначив, що в березні 2014 року російські військові захопили його в полон і утримували 4 дні. В цей час заступник командувача Південним військовим округом Збройних сил Росії, генерал Ігор Турченюк намагався переконати Воронченка перейти на сторону окупантів.

"Мені пропонували і квартиру в Ростові, і посади у командуванні в Ростові", – зазначив командувач ВМС, водночас додавши, що після його відмови російські військові взяли штурмом військову частину.

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Воронченко також запевнив, що вся інформація про підготовку захоплення Криму російськими військовими передавалася тодішньому командуванню ВМС України, членами якого були Юрій Ільїн, Дмитро Шакуро і Сергій Єлисєєв, проте ті на неї жодним чином не реагували.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Анексія Криму Збройні Сили України Міністерство оборони України Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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