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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Під час перевірки держпідприємства часто зустрічали нас страйками, – екс-міністр економіки

      Що це було? 22 Читать новость на русском

      Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус в програмі "Що це було?" розповів, чому він подав у відставку, кого пропонував Гладковський на посади в оборонній сфері та про обсяг "чорного ринку" в Україні.

      Про обсяг "чорного ринку" в Україні

      – Українську економіку оцінюють в понад 100 мільярдів доларів, тіньова економіка займає ще 50% від цієї суми. Одна зі сфер, де, на мою думку, є позитивні зрушення, це – прозорість державних підприємств.

      Читайте також: Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні

      – Коли ми починали працювати, всі вони навіть не були зобов'язані публікувати свою фінансову звітність. Звичайно, не було також і міжнародного аудиту. На жаль, "Укроборонпром" намагався оминути постанову, згідно з якою прозорість компанії збільшувалася.

      – Я чимало разів ініціював перевірки держпідприємств. Майже завжди через політичні мотиви там організовували "італійські страйки". 

      Що таке "італійський страйк"? Різке зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях.

      Про лобіювання зі сторони Гладковського

      – Раніше міністр економіки був також і членом Ради національної безпеки оборони, тому він ходив на такі зустрічі. Як завжди, щоб розкритикувати чи навіть зняти з посади якогось державного чиновника, використовувалося лише декілька таких методів: вони або критикували, що посадовець не вдається в деталі, або казали, що в нього немає стратегічного бачення.

      – Такі люди постійно критикували чиновників або через Верховну Раду, або через РНБО і в результаті, я попросив показати людей, яких вважають кращими.

      – Першим кандидатом на посаду міністра оборони став якийсь чоловік, про якого до того нічого не було чути. Але було видно, що це не проста людина. І коли я запитав, хто його сюди запросив, він гордо подивився на мене і відповів: "прийде час і ви зрозумієте". Ще через деякий час прийшов інший кандидат на цю посаду – Пінькас. Його якраз і порекомендував Гладковський.

      Про втручання у діяльність на посаді міністра

      – Сторона захисту хоче "зам'яти" розслідування про втручання у мою діяльність й закрити справу. Вони навіть подали відповідне клопотання, адже пройшло вже три роки. Проте залишилося ще багато свідків, яких не допитали, зокрема Кононенко і Пасічник. 

      Чому Абромавичус подав у відставку? 3 лютого 2016 року міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про рішення подати у відставку через відсутність підтримки і активної протидії проведеним його командою реформ. Він звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенко у блокуванні роботи МЕРТ і здійсненні тиску.

      У цей же день на сайті НАБУ з'явилося повідомлення, що їх детективи вже почали перевірку фактів, озвучених Абромавичусом щодо можливого втручання в роботу МЕРТ з боку Кононенка і інших депутатів.

      – На фоні всього того, що відбувається останнім часом, мої проблеми здаються дуже маленькими. Хоча мені й неприємно впродовж трьох років ходити на судові засідання, більшість з яких взагалі скасовують.

      – Своєю заявою про відставку я хотів привернути увагу громадськості. Зараз безкарність в Україні проявляється все більше і ми бачимо, скільки людей на виборах мають намір голосувати за нових кандидатів.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Що це було? Айварас Абромавичус Міністерство економічного розвитку і торгівлі Ігор Кононенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України
      Джерело: 24 канал
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