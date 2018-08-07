Під Дніпром трапився витік азотної кислоти: на відео зняли жахаючу хмару

У вівторок, 7 серпня, під Дніпром з автоцистерни витекла азотна кислота, випари якої здійнялися у повітря у вигляді помаранчевої хмари. Інцидент трапився у Петриківському районі на трасі Дніпро - Кобеляки - Решетилівка.

Про це повідомляє "Інформатор".

На місце події вирушили надзвичайники. Вони уточнили, що під час перевезення витекло близько 4 тонн азотної кислоти з відсіку об'ємом 8 тонн. Решту небезпечної речовини водій авто перекачав у порожній відсік.

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На місці інциденту працюють пожежно-рятувальні бригади. Надзвичайники зробили водну завісу для того, щоб осіли випари. Станом на 16:00 рятувальники зупинили витікання кислоти. Вирішується питання про доставку на місце нейтралізуючої речовини (каустичної соди або вапна).

Постраждалих внаслідок події немає. Найближчий населений пункт від аварії розташований на відстані 3 кілометрів. На місці також працює поліція.



На місці витоку азоткої кислоти працюють рятувальники



Місце надзвичайної ситуації під Дніпром

Дивіться відео з місця витоку азотної кислоти під Дніпром:





Чим небезпечна азотна кислота? Азотна кислота є отруйною для і за ступенем впливу на організм відноситься до речовин 3-го класу небезпеки. Її випари дуже шкідливі: викликають подразнення дихальних шляхів, а сама кислота залишає на шкірі виразки, які довго загоюються. При дії кислоти на шкіру виникає характерне жовте забарвлення.