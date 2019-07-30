Під Києвом будівельники спалили та закопали хлопця через 600 доларів: фото 18+

Під Києвом, в районі Ірпеня, поліція виявила труп спаленого хлопця після вбивства. Ним виявився уродженець Житомирської області, які поїхав на заробітки під Києвом і пропав через тиждень.

Батьки хлопця повідомили, що їхній син Євген поїхав на будівництво в Київську область і перестав виходити на зв'язок.

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Поліція вирушила до місця роботи зниклого і стала спілкуватися з його колегами. Прораб та помічник плуталися у свідченнях і врешті-решт зізналися, що вбили хлопця. А після двоє чоловіків вивезли тіло в лісосмугу, підпалили і закопали в землю.

Вбивство скоїли начебто через 600 доларів, які вкрав у них хлопець. Поліція, під час слідства виявила гроші у прораба. Тепер чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Наразі їх обох затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.