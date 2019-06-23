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      Під Києвом масштабна пожежа на металобазі, поряд – заправка: фото, відео

      159 Читать новость на русском
      Пожежа у Бучі під Києвом
      Пожежа у Бучі під Києвом / Фото із соцмереж

      Масштабна пожежа спалахнула на північно-західній околиці Києва, у містечку Буча. Там горять ангари металобази. Вогонь піднімається на 15 – 20 метрів.

      Займання трапилось на вулиці Депутатській. Вогонь перекинувся з одного ангару на інший. Про пожежу на своїй Facebook-сторінці повідомляє головред газети "Ірпінський вісник" Юлія Бережко-Камінська.

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      В Бучі страшна пожежа. Горять ангари поруч із масивом "Ювілейний" (навпроти "Нової лінії"). Вогонь 10 – 15 метрів у висоту. Щойно загорівсься другий. І поруч почав диміти третій. Неподалі від них – бензо-газозаправка. Такого чорного страшного диму не бачила. Зроду. Фото не передає те, що бачать очі,
      – зазначає жінка.

      На щастя, без жертв. Займання намагаються ліквідувати чотири пожежні автомобілі.

      пожежа на Київщині у Бучі
      Масштабна пожежа в Бучі на Київщині/ фото з соцмереж

      Масштабна пожежа у Бучі: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа
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