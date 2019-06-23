Під Києвом масштабна пожежа на металобазі, поряд – заправка: фото, відео

Масштабна пожежа спалахнула на північно-західній околиці Києва, у містечку Буча. Там горять ангари металобази. Вогонь піднімається на 15 – 20 метрів.

Займання трапилось на вулиці Депутатській. Вогонь перекинувся з одного ангару на інший. Про пожежу на своїй Facebook-сторінці повідомляє головред газети "Ірпінський вісник" Юлія Бережко-Камінська.

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В Бучі страшна пожежа. Горять ангари поруч із масивом "Ювілейний" (навпроти "Нової лінії"). Вогонь 10 – 15 метрів у висоту. Щойно загорівсься другий. І поруч почав диміти третій. Неподалі від них – бензо-газозаправка. Такого чорного страшного диму не бачила. Зроду. Фото не передає те, що бачать очі,

– зазначає жінка.

На щастя, без жертв. Займання намагаються ліквідувати чотири пожежні автомобілі.



Масштабна пожежа в Бучі на Київщині/ фото з соцмереж

Масштабна пожежа у Бучі: відео