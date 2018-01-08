Під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами: фото
20:43, 8 січня 7581 Читать новость на русском
На Одеській трасі біля Віти-Поштової ввечері 8 січня трапилася аварія – не розминулися легковик та маршрутка.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
За попередньою інформацією, водій Saab намагався розвернутися і не пропустив маршрутний автобус Mercedes. Від удару, Mercedes перекинувся на бік.
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В результаті аварії травмувалася пасажирка маршрутки, її госпіталізували.
Джерело: 24 Канал
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