Під Києвом затримали групу злочинців, яка роками викрадала автомобілі

Зловмисники розбирали авто на частини й перепродавали. Чоловіків затримали ще у 2018 році, та вони втекли й переховувались у Чернігові, однак не припиняли порушувати закон.

Злодіями виявились двоє чоловіків, яким приблизно тридцять років. Вкрадені транспортні засоби вони зазвичай привозили на станції техогляду в Чернігові й розбирали.

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Одною з жертв зловмисників став Павла Сахно, автомобіль якого викрали напередодні.

Вийшов на ранкову пробіжку й побачив, що мого "Ланоса" немає. Розминувся з крадіями всього на 30 хвилин, це зафіксували камери спостереження,

– розповів він.

Злодіїв таки вистежили – коли вони везли автомобіль Павла на СТО. Проте дверцята транспортного засобу були пом'яті, а дзеркало й склоочисні щітки зірвані.



Зловмисники ще й замінили номерні знаки машини Павла на "євробляхи"

Окрім машини Павла правоохоронці знайшли ще два авто та повернули їх власникам. До початку суду крадіїв триматимуть під вартою, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.



У викрадених авто крадії пошкодили вимикач запалювання

Як уникнути крадіжок

За словами експертів, такі злочини – не рідкість. Власникам радять не шкодувати грошей на якісну систему захисту та страхування, щоб вберегти себе від таких випадків.

Також варто за можливості паркувати авто на стоянках з охороною, встановити у машині GPS-маяки й пофотографувати особливі прикмети автомобіля. Якщо ж машину таки вкрали, варто бути уважними, щоб не потрапити у пастку шахраїв.

Часто після викрадення авто власнику дзвонять люди, які пропонують за винагороду повернути машину. Якщо гроші вимагають наперед, то це зазвичай шахраї,

– пояснив юрист Лаврентій Царук.

Про крадіжку одразу слід повідомляти поліцію. Адже є шанс, що впродовж декількох днів машину ще зможуть знайти.