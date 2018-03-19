Під контролем західних спецслужб перебувають понад 200 осіб з оточення влади України, – Маломуж

Під контролем іноземних спецслужб перебувають 210 осіб з оточення української влади. Саме тому Верховна Рада України схвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Про це в інтерв'ю виданню "Мир" сказав екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"210 осіб з оточення чинної влади перебувають під контролем спецслужб США, Німеччини, Великобританії та інших країн. Мовиться про 147 мільярдів доларів, які вони вивезли за кордон. Зараз тривають розслідування. І вони намагаються натякнути Заходу: "Не чіпайте нас, тому що тут ситуація вибухне", – заявив генерал.

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За словами Маломужа, саме з цієї причини український парламент схвалив закон про реінтеграцію Донбасу.

"Росії і "ДНР", "ЛНР" від нього (закону) ні холодно, ні жарко. А на кого діють всі майбутні обмеження? На громадян України. І не тільки на тих територіях. Вже можна, згідно з цим законом, – ввести воєнний стан у Києві, виставити автоматників-кулеметників, як раніше, під час Майдану, ставив Янукович в Адміністрації Президента, в Кабміні та парламенті", – розповів Маломуж.