Під лавиною загинули двоє лижників

В Австрії 5 січня лавиною накрило двох лижників – їх знайшли мертвими.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У момент сходження лавини, двоє жителів Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс в західному Тиролі.

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Тіло одного з лижників знайшли 5 січня, другого вдалося знайти лише через день.

Ще одному лижнику вдалося врятуватися від цієї лавини. Він і викликав рятувальників.