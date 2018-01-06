Під лавиною загинули двоє лижників
21:15, сьогодні 551 Читать новость на русском
В Австрії 5 січня лавиною накрило двох лижників – їх знайшли мертвими.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У момент сходження лавини, двоє жителів Баварії каталися на лижах поблизу села Кальс в західному Тиролі.
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Тіло одного з лижників знайшли 5 січня, другого вдалося знайти лише через день.
Ще одному лижнику вдалося врятуватися від цієї лавини. Він і викликав рятувальників.
Джерело: 24 Канал
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