Під Львовом масштабна пожежа охопила олійний завод "Майола": фото, відео

Ввечері 16 січня поблизу Львова у селі Ставчани Пустомитівського району на ПП "Оліяр", яке займається виробництвом олії під назвою "Майола" сталася велика пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

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Пожежа почалася близько 17 години. На місце події одразу виїхали підрозділи ДСНС.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вогонь охопив бочки на території заводу. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Наразі рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

Зазначимо, компанія "Оліяр" – одна з найбільших виробників рослинної олії в Україні. Підприємство переробляє насіння ріпаку та сої.

Дивіться відео пожежі на олійному заводі у Ставчанах: