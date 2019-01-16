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      Під Львовом масштабна пожежа охопила олійний завод "Майола": фото, відео

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      Під Львовом сталася пожежа на олійному заводі "Майола"
      Під Львовом сталася пожежа на олійному заводі "Майола" / Фото з Facebook

      Ввечері 16 січня поблизу Львова у селі Ставчани Пустомитівського району на ПП "Оліяр", яке займається виробництвом олії під назвою "Майола" сталася велика пожежа.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

      Читайте також: На території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа: фото, відео

      Пожежа почалася близько 17 години. На місце події одразу виїхали підрозділи ДСНС.

      За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вогонь охопив бочки на території заводу. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

      Наразі рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

      Зазначимо, компанія "Оліяр" – одна з найбільших виробників рослинної олії в Україні. Підприємство переробляє насіння ріпаку та сої.

      Дивіться відео пожежі на олійному заводі у Ставчанах:

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини Львова ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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