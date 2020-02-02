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      Під вагою снігу дах кафе обвалився у Росії: є загибла і постраждалі – фото

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      У російському Новосибірську через сніг обвалився дах кафе

      У російському Новосибірську обвалився дах кафе. Як згодом з'ясувалося, покрівля не витримала ваги снігу, що нападав на неї. Внаслідок інциденту загинула дівчина, ще четверо людей постраждали.

      Дах провалився, позаяк шар снігу був дуже великим, а сама покрівля – дерев'яна, пояснили в управлінні надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: У Санкт-Петербурзі обвалився дах спорткомплексу: під завалами знайшли першу жертву – фото, відео

      Загалом з-під обваленої покрівлі дістали 5 людей. Дівчина була без ознак життя. Ще одна людина у вкрай важкому стані, троє інших – відбулися незначними травмами.

      Пошуково-рятувальні роботи вже припинили, оскільки точно відомо, що під обвалами даху більше нікого немає.

      Відомо також, що обвал даху у приміщенні площею близько 240 квадратних метрів відбулося у прибудові до кафе, яка слугувала роздягальнею.

      обвал даху кафе у Росії
      З-під завалів дістали чотирьох постраждалих та загиблу дівчину

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      1 лютого
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Погода Жертви Постраждалі
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