У Санкт-Петербурзі обвалився дах спорткомплексу: під завалами можуть бути люди – фото, відео

У російському Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивного комплексу неочікувано обвалилася його покрівля. Під завалами можуть перебувати ремонтники, ймовірно, є загиблий.

Є постраждалі, однак їх кількість поки невідома. Про інцидент інформує низка російських ЗМІ.

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Під час виконання робіт з демонтажу даху спортивного комплексу сталося обвалення конструкцій. Площа обвалу невідома. Попередньо, під завалами можуть перебувати робочі,

– повідомили ТАСС у МНС в Петербурзі.

У результаті інциденту є постраждалі, зараз їх кількість уточнюється. Водночас, телеграм-канал Mash інформує, про щонайменше одного загиблого в результаті інциденту.



Рятувальники та "швидка" на місці події/ фото "Фонтанка"



Так тепер виглядає дах СКК "Петербурзький"/ фото "Фонтанка"



Місце інциденту/ фото "Фонтанка"

Зокрема, на відзнятому з місця відео видно, як один робочий встигає заскочити у люльку підйомного крана, а інший – летить вниз разом із фрагментами будівлі. З цим чоловіком намагаються вийти на зв'язок, проте поки всі спроби марні.

Робота з розбору завалів вже почалася, в ній беруть участь 18 одиниць техніки та 68 рятувальників.

Момент обвалу даху спортивного комплексу у Санкт-Петербурзі: відео

Що відомо про цей спорткомплекс? Йдеться про спортивно-концертний комплекс "Петербурзький". Він був відкритий в 1980 році. СКК перебудовують для проведення в ньому матчів чемпіонату світу з хокею у 2023 році.