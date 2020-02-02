02:06
2 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Под тяжестью снега крыша кафе обрушился в России: есть погибшая и пострадавшие – фото

      8 Читати новину українською
      В российском Новосибирске из-за снега обрушилась крыша кафе

      В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе. Как впоследствии выяснилось, кровля не выдержала тяжести снега, который на нее нападал. В результате инцидента погибла девушка, еще четыре человека пострадали.

      Крыша провалилась, поскольку слой снега был очень большим, а сама кровля – деревянная, пояснили в управлении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает издание "ТАСС".

      К слову: В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса: под завалами нашли первую жертву – фото, видео

      В общем из-под обрушившейся кровли достали 5 человек. Девушка была без признаков жизни. Еще один человек в крайне тяжелом состоянии, трое других – отделались незначительными травмами.

      Поисково-спасательные работы уже прекратили, поскольку точно известно, что под обвалами крыши больше никого нет.

      Известно также, что обвал крыши в помещении площадью около 240 квадратных метров произошел в пристройке к кафе, которая служила раздевалкой.

      обвал крыши кафе в России
      Из-под завалов достали четырех пострадавших и погибшую девушку

      Техника войны: ВСУ получили партию обновленных танков Т-72. Вертолет H225 Super Puma для ГСЧС
      1 февраля
      299
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертвы Погода Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 февраля , 22:30 Главные новости 1 февраля: потеря на Донбассе, скандал со "слугой народа", совещание с Зеленским
      Ірина Юрковська 354
      1 февраля , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 87
      1 февраля , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 667
      1 февраля , 17:30 Уникальный случай: почему судья оправдал мужчину, который выращивал марихуану
      Ірина Шиба 284
      1 февраля , 17:00 За чьи деньги Ахметов покупает изысканные виллы, которые стоят сотни миллионов долларов
      Сергій Лещенко 2130
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук