Под тяжестью снега крыша кафе обрушился в России: есть погибшая и пострадавшие – фото

В российском Новосибирске обрушилась крыша кафе. Как впоследствии выяснилось, кровля не выдержала тяжести снега, который на нее нападал. В результате инцидента погибла девушка, еще четыре человека пострадали.

Крыша провалилась, поскольку слой снега был очень большим, а сама кровля – деревянная, пояснили в управлении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает издание " ТАСС ".

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В общем из-под обрушившейся кровли достали 5 человек. Девушка была без признаков жизни. Еще один человек в крайне тяжелом состоянии, трое других – отделались незначительными травмами.

Поисково-спасательные работы уже прекратили, поскольку точно известно, что под обвалами крыши больше никого нет.

Известно также, что обвал крыши в помещении площадью около 240 квадратных метров произошел в пристройке к кафе, которая служила раздевалкой.