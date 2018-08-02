Під загрозою було півстолиці: яку зброю хотіли використати Савченко та Рубан для теракту

Підривники парламенту. Генпрокуратура спільно з СБУ завершили розслідування справи депутата Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Правоохоронці показали зброю, яку Рубан і Савченко хотіли використати для теракту.

Вибух протипіхотної міни МОН-50: під час детонації 485 півтораграмових металевих циліндри вилітають туди, куди міна направлена. На практиці це означає, що в секторі в 54 градуси по горизонту на відстані у 50 метрів міна знищить чи поранить усе живе.

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Ця жахаюча міна – одна з найменших з арсеналу, який Володимир Рубан намагався ввезти з непідконтрольної території для організації терактів у центрі столиці разом із нардепом Надією Савченко. За що обидва зараз у СІЗО. І можливо, вже незабаром переберуться звідти у тюрму. Принаймні, генпрокурор заявив, що слідство завершили й усі докази проти Савченко та Рубана на руках. Вони справді збирались обстріляти урядовий квартал.

Шляхом використання зброї, яка була надана зловмисникам Савченко та Рубану з відома російських офіцерів у чині полковника та підполковника на території донецької народної республіки після консультації, яку провела Савченко із Захарченком,

– заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Мін МОН-50 було 12 штук. А ще, 9 автоматів та 2 кулемети Калашнікова, крупнокаліберні кулемети та гвинтівки, 4 гранатомети, до всього купа боєприпасів. Вони планували використати навіть артилерію – міномети виробництва терористичної ДНР, в тому числі 120-міліметрові, заборонені навіть Мінськими домовленостями і до них 46 мін.

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Важлива деталь: на мінометах були відсутні приціли – це означає, що надто точно стріляти ніхто не збирався, тож не лише Верховна Рада, а й половина центру столиці могла перетворитись у криваву баню.

Це залежить від того, з яких місць вони б використовувались би. Якщо взяти на загал, я думаю, тут усі читали, в цьому районі за даними КМДА знаходиться 217 жилих будинків, приблизно 25 тисяч людей проживає,

– наголосив директор Інституту судових експертиз Олександр Рувін.

За словами генпрокурора, вже зараз підозрювані разом з адвокатами вивчають матеріали справи, котра вже незабаром піде до суду. Із вироком, якого будуть вимагати поки не визначились, проте сподіваються засудити Савченко та Рубана довічно.