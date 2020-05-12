Тіньовим керівником "Зе!Команди" є колишній помічник комуніста Калєтніка, – ЗМІ

З другої половини квітня в Офісі президента та у партії "Слуга народу" загострилися дискусії щодо стратегії на майбутніх місцевих виборах. Тіньовим керівником всієї виборчої кампанії називають Іллю Павлюка.

Підготовка до місцевих виборів у "Слузі народу"

Дискусії в "Слузі народу" та ОПУ точаться здебільшого навколо формування штабів та їхнього підходу до виборів. "Українська правда" з посиланням на джерела в пропрезидентській політсилі підкреслює, у партії досі немає чіткої єдиної стратегії.

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За словами співрозмовників ресурсу, президент і його оточення хочуть скористатись минулою кампанією у стилі "зробимо їх разом".

Місцеву кампанію не можна будувати так само, як парламентську. Це окремий вид виборів, де людям начхати на бренди. У мене враження, що в ОПУ це не до кінця розуміють,

– зазначив один із колишніх членів "Зе!Команди".

Він додає, що на місцевих виборах люди голосують за тих, кого вони бачать поруч, за тих, яких можна "помацати руками".

"Ця кампанія не робиться по телевізору чи в інтернеті – ніжками треба працювати", – зауважив чоловік.

Крім того, ресурс зазначає, що наразі перед "слугами народу" постали дві великі проблеми:

хаос у регіональній політиці ОПУ;

відсутність кадрового резерву.

Хто займається місцевими виборами у "Зе!Команді":

перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов ,

, керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко ,

, перший помічник президента Сергій Шефір ,

, Ілля Павлюк, колишній помічник депутата-комуніста Ігоря Калєтніка.

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Що відомо про Іллю Павлюка

Павлюка називають тіньовим керівником всієї виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах. Він відповідає за так званий "другий центр" – це старі представники "Зе!Команди", які працювали в регіонах на попередніх виборах.

Павлюк є непублічним членом команди Зеленського та допомагав останньому ще під час президентських виборів. "Українська правда" з посиланням на джерела пише, що президент запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився.

Ілля не є якимось приходящим, він – повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше,

– розповідав раніше один із близьких соратників Зеленського.

За даними видання, в парламенті Павлюк має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого за правління Януковича вважали "смотрящим" за митницею. Офіційно Павлюк числився помічником нардепа у 2007 – 2011 роках.

У ті часи ЗМІ називали нинішнього представника "Зе!Команди" "королем контрабанди західної митниці".

Важливо! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. У "Слузі народу" та в Раді сподіваються, що до цього часу Україна вийде з карантину. На місцевих виборах обиратимуть голів і депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. На організацію місцевих виборів виділили 1 мільярд гривень.