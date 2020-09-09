Стан експолітв'язня Кремля Володимира Балуха, якого напередодні сильно побили, залишається стабільно тяжким. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Що відомо про стан Балуха

Таку інформацію оприлюднила співголова фракції "Європейська солідарність" в парламенті Ірина Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

Актуально Володимира Балуха побили невідомі: що відомо про його стан і що кажуть у поліції

За словами лікарів, Балух ще не приходив до свідомості.

Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості. На жаль, поки що така невтішна інформація,

– повідомила Геращенко.

Що відомо про побиття Володимира Балуха: головне

49-річного Володимира Балуха вночі 8 вересня побили невідомі. Непритомного чоловіка на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та вже прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.

В Офісі Президента на інцидент відреагували миттєво. Там висловили стурбованість та висунули вимогу Нацполіції якнайшвидше розслідувати інцидент. Також там натякнули на те, що в ситуації з Балухом могло мати місце вуличне насильство . Мовляв, останніми роками в Україні воно досягло загрозливого масштабу.

. Мовляв, останніми роками в Україні воно досягло загрозливого масштабу. За фактом побиття Володимира Балуха поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Розбій". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Хто такий Володимир Балух?