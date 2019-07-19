Підкуп виборців: як працює та скільки часу ще використовуватимуть

Що тільки не вигадували політики, аби не лише затягнути виборців на дільниці, а ще й зробити так, щоб вони поставили "галочку" навпроти їхнього прізвища. У ЦВК кажуть, що розміри "засівання" у кампанії 2019 року збігається з кампанією 2014 року. Але майбутні нардепи урізноманітнили свої інструменти так, що вже складно довести їх дії в чинному законодавстві.

Це завжди працює, але більше, коли низький рівень життя і є велика кількість людей для яких це суттєва річ отримати щось від цих виборів. Про це в прямому ефірі "Політичної анатомії" заявив політтехнолог Сергій Гайдай.

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Політтехнолог заявив, що це завжди буде працювати. Чим більше буде людей у яких немає ніякої політичної позиції. Виборці ходять голосувати за того, хто подобається, а не за того з ким співпадає його політична позиція.

Скажіть, велика кількість людей у нас, яка може сказати, що "у мене є якась політична позиція?". Ні. А це ж дзеркало, якщо немає запиту в людей, то партії роблять все, щоб сподобатися. А матеріальна річ часто перемагає,

– пояснив політтехнолог Сергій Гайдай

"Ви ж казали, що це "креативна гречка". Вони роблять дитячі майданчики, ставлять двері, влаштовують концерти, навішують поштові ящики, вай-фаї дають, ставлять лазерні фонтани. Я називаю це ще по іншому, коли кандидат відкриває бюро добрих послуг. Замовляйте, що ви тут хочете? Асфальтують дороги! Це все і є "гречка", – додав Гайдай.

Сергій Гайдай пригадав, що у 2014 році на виборах у Чернігові гроші перемогли гречку. Тоді Геннадій Корбан сказав: "Купуєтесь на гроші? Тоді я просто в пряму роздаю продуктові набори", де відповідно була й гречка. Проте таємні гроші Березенка спрацювали краще.



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