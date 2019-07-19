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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Порошенко мав єдину мету – наростити активи, – Сергій Гайдай

      191 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / censor.net.ua

      Українці все частіше обговорюють між собою, чи є щось спільне у попереднього президента та чинного глави держави. Між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком є щонайменше дві відмінності.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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      Чимало людей, за його словами, вважають, що перша відмінність – це те, що всі роки у владі та взагалі в політиці Порошенко мав одну мету. Всі ці армія, мова, віра, його патріотизм, проукраїнськість, проєвропейськість – це завжди було прикриттям основної цілі.

      Побільше активів, побільше захопити, статки, збільшення капіталів. Для нього політика була допоміжним інструментом підвищення благополуччя. Поки що є надіє, що це те, що відрізняє його з Зеленським,
      – наголосив Гайдай.

      "По-друге, Петро Олексійович був людиною "товстошкірою". Він особисто обурювався, коли читав у соцмережах щось проти себе. Але громадську думку він слав далеко. І навіть міг це використовувати", – додав він.

      Й припустив, що Зеленський, ймовірно, не такий. Видно, що він хоче сподобатися і реагувати на запити.

      "Він розуміє, що поки що він недосвідчений та некомпетентний. Тому прислухається. Але є й інша загроза. Питання в тому, хто йому цю компетенцію приносить", – підсумував політтехнолог.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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