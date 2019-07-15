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      Підкуп виборців: за скільки на Закарпатті скуповують голоси

      429 Читать новость на русском
      Підкуп виборців
      Підкуп виборців / Sq.com.ua

      Поліція викрила групу людей на Закарпатті, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати. За 1 голос обіцяли по 1000-1500 гривень.

      Схему скуповування голосів виборців організували через підпорядкованих посадових та довірених осіб, повідомили в поліції Закарпаття.

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      Учасники схеми спершу формували списки тих, хто за гроші погодився віддати свій голос за певного кандидата. Після цього один примірник списків передавали так званим кураторам, а один – залишали у тих, хто займався грошовою агітацією.

      Щоб виборець після голосування зміг отримати гроші, він повинен був би сфотографувати бюлетень у кабінці для голосування з відміткою про голосування за потрібного кандидата і передати фото куратору.

      обшуки Закарпаття підкуп виборців поліція
      Обшуки у причетних до схеми підкупу виборців на Закарпатті

      Правоохоронці влаштували обшуки помешкань причетних до схеми та відкрили справу про підкуп виборців.

      підкуп виборців парламентські вибори мажоритарники Закарпаття
      Обшуки у справі про підкуп виборців на Закарпатті

      Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

      1. Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;
      2. виправні роботи до 2 років;
      3. обмеження волі до 2 років.

      Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування? Не можна фотографувати виборчий бюлетень, показувати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання. Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронці не мають права агітувати за чи проти якогось кандидата у депутати.

      підкуп виборців штрафи продаж голосу на виборах

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Поліція Новини Закарпаття Порушення на виборах Кримінальні новини Гроші
      Джерело: 24 канал
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