Підкуп виборців: за скільки на Закарпатті скуповують голоси

Поліція викрила групу людей на Закарпатті, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати. За 1 голос обіцяли по 1000-1500 гривень.

Схему скуповування голосів виборців організували через підпорядкованих посадових та довірених осіб, повідомили в поліції Закарпаття.

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Учасники схеми спершу формували списки тих, хто за гроші погодився віддати свій голос за певного кандидата. Після цього один примірник списків передавали так званим кураторам, а один – залишали у тих, хто займався грошовою агітацією.

Щоб виборець після голосування зміг отримати гроші, він повинен був би сфотографувати бюлетень у кабінці для голосування з відміткою про голосування за потрібного кандидата і передати фото куратору.



Обшуки у причетних до схеми підкупу виборців на Закарпатті

Правоохоронці влаштували обшуки помешкань причетних до схеми та відкрили справу про підкуп виборців.



Обшуки у справі про підкуп виборців на Закарпатті

Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?

Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень; виправні роботи до 2 років; обмеження волі до 2 років.

Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування? Не можна фотографувати виборчий бюлетень, показувати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання. Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронці не мають права агітувати за чи проти якогось кандидата у депутати.