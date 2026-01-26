Виплати в конвертах: очільник САП назвав суми, які нардепи отримували за підкупні голосування

У Верховній Раді ще до початку повномасштабної війни були періоди, коли окремі народні депутати отримували так звані неофіційні виплати. Суми в конвертах доходили до 20 тисяч доларів щомісяця.

Відповідну заяву зробив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю для "Укрінформу".

Актуально Продаж голосів у Верховній Раді: суд застосував запобіжні заходи до п'яти нардепів

Скільки отримували нардепи за "правильний" голос?

Коментуючи масштаби та регулярність таких виплат, Клименко зазначив, що у перші місяці 2022 року, одразу після вторгнення Росії в Україу, подібна практика фактично зникла.

Втім згодом її відновили й парламентарям почали платити від однієї до двох тисяч доларів за підтримку конкретних законопроєктів. З часом ці суми зросли спочатку до п'яти тисяч доларів на місяць.

До того ж, за словами Клименка, у схемі також передбачалися "штрафи". Тож у разі порушень розмір виплат могли скоротити до приблизно трьох тисяч доларів. Він наголосив, що йдеться виключно про тих депутатів, яким уже оголошено підозри.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну групу, які отримували хабарі за голосування. Тоді підозри вручили 5 нардепам, їх отримали, зокрема, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Ольга Савченко.

Загалом, за даними САП, у Верховній Раді IX скликання фігурантами корупційних проваджень стали 41 народний депутат.

Клименко також уточнив, що за десять років роботи антикорупційної інфраструктури підозри отримали 79 чинних і колишніх парламентарів.

Не оминули під час інтерв'ю й розслідування справи "Мідас". Клименко анонсував нові деталі.

Ми активно розслідуємо цю справу. Є проблеми, пов'язані з виконанням великої кількості доручень про надання міжнародно-правової допомоги у різних юрисдикціях, серед яких є досить складні, де швидко не вдасться отримати результат. Але загалом прогрес очевидний і наступний результат у справі "Мідас" не змусить себе довго чекати,

– пояснив він.

Окремо він згадав, що наприкінці минулого року правоохоронці зацікавилися лідеркою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко після появи інформації про можливі спроби підкупу народних депутатів у парламенті.

Які останні новини у справі Тимошенко?