Підліток, який рік тому витягнув маму з "автобуса смерті", опинився у лікарні через обстріл

У Сумах під час російського обстрілу знову постраждав підліток, який рік тому врятував свою маму після ракетного удару по автобусу. 16-річний хлопець зазнав тяжких поранень і нині проходить лікування.

Це вже другий раз, коли він опинився під ворожим ударом. Про це повідомляє "Кордон Медіа".

Що відомо про історію хлопця?

Унаслідок російської атаки на Суми 18 березня поранення отримав 16-річний підліток, який рік тому пережив ракетний удар і врятував свою матір зі зруйнованого автобуса.

Цього разу хлопець перебував на зупинці поблизу територіального центру комплектування, коли російський безпілотник атакував цю ділянку. Саме там він і потрапив під повторний обстріл.

Унаслідок атаки підліток дістав важкі поранення обличчя. Лікарі повідомляють, що йому необхідне складне хірургічне втручання, зокрема встановлення металевої пластини в щоку.

Про поранення Максима його мама дізналася телефоном. Перед тим як підлітка відвезли до лікарні, він встиг продиктувати її номер. Жінці подзвонив волонтер Артем, який надавав хлопцю домедичну допомогу.

Після обстрілу стан хлопця був критичним – його госпіталізували до реанімації. Згодом його стабілізували та перевезли до Києва, де він продовжує лікування в "Охматдиті". Йому потрібно встановлювати металеву пластину в щоку.

Це вже другий випадок, коли він стає жертвою російських атак. У квітні 2025 року хлопець разом із мамою перебував в автобусі, який потрапив під ракетний удар у центрі Сум. Тоді транспорт був зруйнований, а мати отримала важкі травми. Попри це, підліток самотужки витягнув її з понівеченого автобуса, фактично врятувавши їй життя.

Після тієї трагедії хлопець тривалий час відновлювався і навіть змушений був припинити заняття спортом, хоча мав значні успіхи у бойових мистецтвах.

Він був дуже перспективним спортсменом, я завжди робив на нього великі ставки. Максим займав призові місця, на кожному змаганні був на п’єдесталі. Минулорічну атаку він пережив дуже важко. Спорт довелося поставити на паузу, але він усе одно приходив на тренування,

– розповів тренер хлопця Володимир Стрельченко.

Попри пережите, він хотів повернутися до тренувань і нормального життя. Однак новий обстріл знову перекреслив ці плани.

Що відомо про атаку на Суми 18 березня?