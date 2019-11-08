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      Підняття тарифів на транспортування газу призведе до зростання в платіжках побутових споживачів

      38 Читать новость на русском
      Транспортування газу
      Транспортування газу / 112.ua

      Якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо, ціна на газ зросте щонайменше на 25%.

      З урахуванням того, що біржові ціни на газ пішли вгору, кінцева ціна для населення збільшиться щонайменше в 1,5 раза, що призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів на тепло та гарячу воду. Про це 112.ua заявив перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він зазначив, що транспорт є однією з важливих складових ціни газу.

      Я підтримую обурення представників промисловості та Федерації роботодавців рішенням "Оператора ГТС" вчетверо підвищити тарифи на транспортування газу, що призведе до зростання його вартості. Побутові споживачі відчують це значним збільшенням у платіжках,
      – сказав Кучеренко.

      Він наголосив на тому, що таке рішення є наслідком неефективного керівництва "Нафтогазом" його нинішнього керівника Андрія Коболєва і його команди, оскільки необхідність підвищити тариф пояснюється відсутністю з 1 січня транзиту газу з Росії, про який Коболєв і команда не змогли домовитися.

      Коболєв і його команда вже провалили все, що тільки можна провалити. Вони завели переговори щодо транзиту в глухий кут і вже розуміють, що з 1 січня буде базовий сценарій "нуль". Вони провалили вітчизняний видобуток газу, не провели своєчасний анбандлінг, "Оператор ГТС" – кишенькова організація "Нафтогазу", ні про яке повноцінне відділення газотранспортної системи не йдеться, загнали в борги "Укртрансгаз". За всі ці помилки повинен буде заплатити український споживач,
      – сказав Олексій Кучеренко.

      За інформацією першого заступника голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, НКРЕКП може затвердити підвищення тарифів на засіданні 26 грудня. Наразі ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).

      blog_ava
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      Теги: Газ Тарифи на газ Фінанси
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