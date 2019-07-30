Підозрювані у вбивствах Небесної Сотні виходять під домашній арешт: чому так відбувається

30 липня мало б виповнитися три роки з того моменту, як екс-регіонал, звинувачений у держзраді, Олександр Єфремов потрапив за ґрати Старобільського СІЗО. Але кілька днів тому він змінив камеру на затишну квартиру на Новопечерських Липках. Поки Україна була занурена у виборчі перипетії, українські суди почали активно випускати фігурантів справи Майдану під домашній арешт.

Журналісти 24 каналу прийшли до Григорія Петровича – батька Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги. У кімнаті чоловік досі зберігає речі сина, створив стенд пам'яті.

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Анатолія Жаловагу вбила куля снайпера 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Ті, кого підозрюють у розстрілах на Майдані, можуть опинитися на свободі, – переймається батько. Багатьом уже змінили міру запобіжного заходу на домашній арешт.



Батько Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги – Григорій

Відео: Анатолія Жаловагу вбила куля снайпера 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській

"Засідання вже тривають більше півтора року, майже два. Саме по розстрілу на Інститутській 20 лютого. Випустили одного з підозрюванних", – розповів батько Героя Небесної Сотні Григорій Жаловага.

Мова йде про так звану "чорну роту" Беркута, які 20 лютого розстрілювали мітингувальників. У той день вбили 48 майданівців, 80 людей – поранили. Більшість зі спецпризначенців втекли до Росії та анексованого Криму. На лаві підсудних опинилися лише п'ятеро. І от у липні цього року Святошинський райсуд відпускає під домашній арешт одного з бійців – Сергія Тамтура, а Шевченківський – випускає Олександра Щьоголєва, якого звинувачують в організації штурму Майдану.



Сергій Тамтура



Олександр Щеголєв

Прокурор у справі Майдану наголошує, що зміною запобіжного заходу справу намагаються затягнути.

В обох випадках зводилось до того, що упродовж тривалого, якщо так оцінювати, часу відбуваються судові засідання. А відповідно до підходів того ж Європейського суду з прав людини з плином часу обґрунтованість підозри втрачає своє значення і втрачає свій зміст,

– зазначив прокурор у справі Майдану Олексій Донський.

Справа в тому, що раніше усіх, кого підозрювали в тероризмі, могли лише тримати під вартою, під домашній арешт їх не відпускали. Та все змінив Конституційний суд. У червні це положення було скасоване за скаргою, однією з авторів якої була і Надія Савченко.



Положення було скасоване за скаргою, однією з авторів якої була і Надія Савченко

Журналістка Марія Лєбєдєва, яка постраждала на під час Революції гідності, вважає, що усі фігуранти справи Майдану, які нині під домашнім арештом – до суду можуть і не повернутися.

Враження таке, що така доля очікує і на інших. Але для того, щоби не провокувати суспільство на радикальні, можливо, дії, відпустили лише одного. І ризик полягає в тому, що ті хто втік до Росії, запропонують їм допомогу у втечі,

– підкреслила журналістка Марія Лебедєва.

За тією ж поправкою одиночну камеру у СІЗО на квартиру у елітному житловому комплексі змінив екс-регіонал Олександр Єфремов. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні терористів.



Олександр Єфремов

Василь Галамай, поранений на Майдані, а сьогодні – парамедик-доброволець – обурений таким рішенням.

Зараз я схиляюся до того, що, швидше за все, учасників Революції Гідності і бійців добровольчих батальйонів зроблять винними в тому, що коїться в державі і будуть реально садити, на відміну від вбивць Небесної Сотні,

– сказав учасник Євромайдану Василь Галамай.

Батько Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги – Григорій – ці події останніх днів називає, не інакше, як московський реванш.

Якщо буде Майдан, він вже не буде таким, як був, буде набагато серйозніший,

– підсумував батько Героя Небесної Сотні.

Суди по справі Майдану тривають вже п'ятий рік, і постраждалі все більше переймаються, що підозрювані можуть вийти сухими із води. Та й більше – повернути собі місця в українській політиці.