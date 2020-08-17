Група нардепів від "Слуги народу" надіслала депутатське звернення до очільника МВС Арсена Авакова та Генпрокурорки Ірини Венедіктової. Нардепи вимагають "взяти під особистий контроль" розслідування підпалу авто програми "Схеми".

Депутати наголосили, що факт підпалу авто свідчить про високий рівень небезпеки для журналістів. Про це народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила у фейсбуці.

Актуально Підпал майна активістів: чи можливо знайти замовників таких злочинів

Звернення "Слуг народу"

Кравчук зауважила, що подібні ситуації можуть призвести до залякування журналістів та спричинити загрозливу ситуацію зі свободою слова у країні. Також Євгенія Кравчук наголосила на важливості забезпечення свободи слова в Україні.

Наші журналісти мають право працювати у безпечних умовах, не зазнавати будь-яких утисків, переслідувань чи залякувань. Це є життєво необхідним не лише для медійної спільноти, а й для всього суспільства, оскільки кожен з нас має право знати про те, що відбувається у державі в умовах плюралізму думок та свободи вираження своїх поглядів,

– написала парламентарка.

Вона додала, що депутати-автори звернення сподіваються на "швидке, повне, всебічне розслідування підпалу та притягнення до відповідальності винних осіб".

Важливо Журналіст не може бути мішенню для переслідувань, – Ткаченко про підпал автомобіля "Схем"

Аваков провів зустріч щодо ситуації з підпалом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у форматі off the record, тобто без запису та камер, провів зустріч щодо ситуації з підпалом автомобіля програми "Схеми". На зустрічі були присутні:

голова Національної поліції Ігор Клименко;

головний редактор Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнєцова.