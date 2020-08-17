Управління державної охорони спростовує інформацію, що працівники УДО стежили за автомобілем журналістів "Схем". Автівку, що належала водію знімальної групи, спалили вночі 17 серпня 2020 року у Броварах.

В УДО кажуть, що не стежили за авто "Схем"

В УДО зазначили, що діють виключно згідно з законом, і кажуть, що готові до будь-яких перевірок. Про це мовиться у повідомленні управління у фейсбуці.

Детально Невідомі вночі спалили авто журналістів "Схем": до чого тут Портнов – фото

Окремо наголошуємо, що в Управлінні державної охорони України глибоко стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи "Схем", адже свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави. Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України,

– заявили в УДО.

Журналісти "Схем" помічали стеження

Зазначимо, що раніше журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив, що під час роботи над останнім матеріалом за автомобілем стежили працівники УДО.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька наголосила, що минулого року соратник Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми "Схеми" – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції.

Зверніть увагу! На підпал авто відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав оперативно знайти і притягнути до відповідальності винних.

Що відомо про підпал авто "Схем"