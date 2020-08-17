Підпал авто журналістів "Схем": УДО заперечує інформацію про стеження
Управління державної охорони спростовує інформацію, що працівники УДО стежили за автомобілем журналістів "Схем". Автівку, що належала водію знімальної групи, спалили вночі 17 серпня 2020 року у Броварах.
В УДО кажуть, що не стежили за авто "Схем"
В УДО зазначили, що діють виключно згідно з законом, і кажуть, що готові до будь-яких перевірок. Про це мовиться у повідомленні управління у фейсбуці.
Детально Невідомі вночі спалили авто журналістів "Схем": до чого тут Портнов – фото
Окремо наголошуємо, що в Управлінні державної охорони України глибоко стурбовані ситуацією з пожежею автомобіля знімальної групи "Схем", адже свобода слова є важливою запорукою розвитку демократичної правової держави. Впевнені, що найближчим часом винні будуть знайдені та покарані в межах чинного законодавства України,
– заявили в УДО.
Журналісти "Схем" помічали стеження
Зазначимо, що раніше журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив, що під час роботи над останнім матеріалом за автомобілем стежили працівники УДО.
Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька наголосила, що минулого року соратник Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми "Схеми" – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції.
Що відомо про підпал авто "Схем"
- В ніч на 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах, що під Києвом.
- Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автівка відновленню не підлягає.
- Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач наголосив, що останній матеріал, який знімали за допомогою цього авто – це "Королі доріг". Він стосувався того, як розкішні автівки високопосадовців порушують ПДР.
- Справу кваліфіковано як умисне знищення майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років.