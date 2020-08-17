Поліція Київської області відкрила кримінальну справу через підпал автомобіля журналістів програми "Схеми". Справу кваліфікували як умисне знищення.

У зв'язку з підпалом машини, правоохоронці призначили експертизу. Про це повідомили в пресслужбі поліції.

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Яке покарання загрожує винним у підпалі

Справу кваліфіковано як умисне знищення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 10 років .

. Як зазначили правоохоронці, в результаті підпалу також пошкодження отримала машина, що була припаркована поруч.

Правоохоронці наразі займаються записами з камер відеоспостереження та встановленням причин загоряння автомобіля.

Що відомо про підпал авто журналістів "Схем"

В ніч проти 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах, що під Києвом. Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Машина відновленню не підлягає.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач наголосив, що останній матеріал, який знімали за допомогою цього авто – це "Королі доріг". Він стосувався того, як розкішні автівки високопосадовців порушують ПДР. Під час зйомок і в самому матеріалі Ткач неодноразово наголошував, що за автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО .

. Водночас головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька нагадала, що минулого року ексюрист і соратник Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми "Схеми" – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців оперативно знайти і притягнути до відповідальності винних.

Він запевнив, що як президент України завжди захищатиме права кожного громадянина, незалежно від особистого ставлення до нього. Глава держави пообіцяв не допустити, щоб за його президентства критика влади тягнула за собою переслідування або залякування.

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель назвала ситуацію з підпалом авто програми "Схеми" неприпустимою, і додала, що Україна має захистити свободу слова. Вона також припустила, що за роки діяльності у журналістів з'явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування.

Важливо! Програма "Схеми: корупція в деталях" – це спільний проєкт "Радіо Свобода" та Українського суспільного мовника, який розкриває корупцію на найвищому рівні в Україні. Відзначимо, що раніш в квартирі Михайла Ткача виявили прослушку.