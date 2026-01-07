Підпільна "скрєпна" школа московського патріархату у Києві: за справу взялась СБУ
- Київська міська прокуратура та СБУ розслідують діяльність підпільної школи Московського патріархату у Києві, де дітей навчали за радянськими підручниками.
- Журналісти виявили, що у школі використовували російську мову та показували радянські пропагандистські фільми, а правоохоронці з'ясовують обставини створення цього закладу.
Київська міська прокуратура та Служба безпеки України взялися розслідувати діяльність підпільної школи на базі монастиря УПЦ МП у Києві. За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.
Про неї раніше дізналися журналісти "Свідство.Інфо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Дивіться також Історія з італійцем на кордоні: Дарія Мельниченко розповіла, як розвивалися події
СБУ узялася за радянську школу московського патріархату у Києві
Слідчі СБУ за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури почали розслідування стосовно діяльності підпільної школи у монастирі Голосіївського району Києва, який належить УПЦ МП.
Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що у школі дітей навчали за радянськими підручниками російською мовою та показували їм російські і радянські пропагандистські фільми. Діти зокрема вчили радянські пісні.
У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи,
– розповіли у Офісі Генпрокурора.
Що відомо про підпільну школу монастиря УПЦ МП у Києві?
У Києві при монастирі УПЦ МП виявили нелегальний навчальний заклад "Перспектива", де викладають російську мову та використовують радянські підручники.
В ній навчається понад 60 дітей, які формально зареєстровані в державних школах міста, хоча не відвідують їх.