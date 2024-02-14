Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що атака на ВДК "Цезар Куніков" є черговим і дуже серйозним успіхом українських Збройних Сил і усіх причетних до розробки цієї операції. Водночас бездіяльність командування Чорноморського флоту Росії викликає багато запитань.

Дивіться також Серйозне знищення: які перспективи має флот Росії після потоплення "Цезаря Кунікова"

Знову повторення ситуації

Російські кораблі впродовж війни вже неодноразово підставлялися під удар засобів, які є на озброєнні в українській армії і про які добре відомо росіянам.

Вони мали б вживати заходів щодо недопущення таких ударів. До того ж нещодавно був потоплений російський ракетний катер "Івановєц" – і знову повторення такої ж ситуації,

– зазначив військовий оглядач.

Зверніть увагу! 1 лютого на острові Донузлав був атакований ворожий ракетний катер "Івановєц". Корабель отримав серйозні ураження та затонув.

Він припустив, що "Цезар Куніков" імовірно виконував особливо важливу місію, заради якої варто було йти на ризик. Проте використовувався цей корабель імовірно для виконання транспортних функцій. Можливо він щось перевозив або брав участь в навчанні.

Як мали б захистити

Проте цей корабель міг постраждати й через недбалість росіян.

Вони напевно не можуть позбутися звички, що Крим, зокрема район Алупки, це їхні води і російському флоту тут нічого не загрожує. Насправді тут щоразу загроза є,

– зазначив Шарп.

Для того, щоб бути готовими до такої загрози та протистояти їй, росіяни мали б вжити цілий комплекс заходів.

Потрібно було посилити озброєння самого корабля, пояснив військовий оглядач, якщо на ньому було недостатньо гармат, треба було поставити ще. Також посилити безпеку – за допомогою інших кораблів більш пристосованих до протистояння таким загрозам. Захист корабля мав забезпечуватися з повітря, зокрема безпілотники. Крім того, мало бути завчасне попередження. Однак нічого такого росіяни не застосовували.

"Яке б завдання не виконував ВДК "Цезар Куніков", ризик його ураження в Чорному морі був дуже високим. При цьому цей ризик вже багаторазово підтверджувався, і на прикладі цього корабля підтвердився знову", – резюмував Давид Шарп.

Більше про удар по ВДК "Цезар Куніков"