Станом на вечір 22 серпня ворог на Донбасі 1 раз порушив режим припинення вогню. Противник здійснив один постріл з ручного протитанкового гранатомету

Обстріл зафіксували біля Мар'їнки. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС. Важливо Зеленський про основні виклики: завершити війну та повернути території й людей Українські військові не застосовували зброю у відповідь. Загалом ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують гідно виконувати свої завдання за призначенням,

– мовиться у повідомленні. Актуально Противник порушив мінські домовленості: як відбувалися масштабні навчання ООС Підсумки минулої доби За минулу добу на Донбасі не зафіксували порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

По усій лінії зіткнення минулої доби зберігалася тиша. Бойових втрат та поранень у лавах Об'єднаних сил немає.

21 серпня представники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявили 105 адміністративних правопорушень. Також затримали 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.