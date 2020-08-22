Відбити наступ ворога і повернути втрачене. На Луганщині пройшли масштабні навчання резервних підрозділів Операції Об’єднаних сил. Авіація, інженерні війська, танкісти, десантники і піхотинці з різних куточків України мали швидко налагодити співпрацю для здобуття єдиної мети.

Потужні вибухи і стовп чорного диму – це окупанти умовно захопили позицію Операції Об’єднаних Сил. Як стартували навчання на Луганщині, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

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"За легендою навчань, противник порушив Мінські домовленості, що спровокувала кризову ситуацію на лінії зіткнення. На деяких ділянках противник провів наступальні дії і вклинився в оборону наших військ. Завдання наших підрозділів знищити противника , повернути положення по передньому краю тим самим виконавши Мінські домовленості", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Мамай.

Військово-транспортний гелікоптер, щоб бути непоміченим ворогом, на гранично низькій висоті прямував до місця призначення. Його задача доставити туди десантно-штурмовий підрозділ.



Військові навчання / Скриншот з відео

"Згідно з навчаннями планується висадка 16 осіб десанту", – додав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Бронетехніка поспішала на допомогу, проте на шляху – водяна перешкода. За лічені хвилини інженери встановили понтонну переправу.



Військові на навчаннях / Скриншот з відео

"Задача у нас була – висунутися з району, подолати водну перешкоду і встановити протитанкове мінне поле для убезпечення тилів наших військ. Щоб не було атаки з флангів противника", – додав військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

На другий берег переправилася піхота, а за нею танки. Вони мають не лише прикривати механізовані підрозділи, а й розчищати для них шлях. Адже танки Т-64 оснащені засобами для розмінування.

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Завдання було виконано, а ворог відступив. Умовно втрачену позицію повертають під контроль українські захисники.

Навчання вояки присвятили до Дня Незалежності України. Пройдуть вони в усіх резервних підрозділах Об’єднаних сил.