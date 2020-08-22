Головним викликом, який стоїть перед ним на посаді глави держави, Володимир Зеленський назвав припинення війни на Сході та повернення територій. Також президент зазначив, що саме на Донбасі Україна втрачає найкращих людей.

Пріоритет – припинити війну на Сході

Про найголовніші для себе завдання щодо подій на Донбасі президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю одному з українських каналів, інформує 24 канал.

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Саме на сході України, зазначив глава держави, ми втрачаємо найкращих людей, які чітко бачать майбутнє та йдуть його захищати.

Президент також поділився своїми враженнями від нещодавньої поїздки на Донбас – у зону бойових дій.

Незважаючи на це, що ми чоловіки і повинні бути мужніми, це (поїздки на Донбас – 24 канал) – завжди відбувається через сльози, бо бачиш людей – велетнів, з однієї точки зору, які захищають нас усіх. Ти бачиш, які вони щирі та потужні,

– сказав Володимир Зеленський.

Зеленський уточнив, що саме припинення війни на Донбасі залишається для нього пріоритетним завданням, як для очільника країни. Також мовиться і про повернення людей та окупованих територій.