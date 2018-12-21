"Підсумкова нарада фракції" та "засідання політради": 20 грудня депутати відгуляли корпоративи

Партія Петра Порошенка 20 грудня відгуляла корпоратив. Згідно з інформацією інсайдерів, на святі був присутнім прем'єр Гройсман, який 21 грудня прийшов до парламенту на традиційну годину запитань до уряду.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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Корпоратив у самому БПП називають "підсумковим засіданням фракції". Кажуть, що такі відбуваються щороку. Сам президент відвідав захід хіба на годинку, мав короткі зустрічі з генпрокурором Луценком та мером столиці Кличком. Ніяких зірок не було, як і особливих святкувань.

Депутат БПП – це "обліко моралє", тверезий спосіб життя,

– переконував нардеп Олексій Гончаренко.



Олексій Гончаренко

З ним не погоджується інший депутат, Сергій Лещенко, якого на корпоратив не запрошували, а якби і запрошували, він би, за його ж словами, не пішов.

Воєнний стан не став перешкодою для гучної гулянки. Не думаю, що це було у форматі офіційного засідання фракції,

– сказав Лещенко.



Сергій Лещенко

"Подібні заходи організовували і інші фракції. Однак, їх менше обговорюють у ЗМІ, адже там немає топових посадовців. От "Народний фронт" збирався на "засідання політради", де начебто визначалися із кандидатом у президенти", – повідомила кореспондентка.

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"Загалом ж у Верховну Раду сьогодні депутатів прийшло надзвичайно мало", – підсумувала журналістка.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що корпоратив святкувати БПП планували у новому партійному офісі на вулиці Лаврській у центрі Києва "без пафосу" і в стилі "тім білдінг". Джерела повідомляли, що на столі мали б бути присутні легкі закуски й алкоголь, поруч з живою музикою для гостей.