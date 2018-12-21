15:11
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Підсумкова нарада фракції" та "засідання політради": 20 грудня депутати відгуляли корпоративи

      143 Читать новость на русском

      Партія Петра Порошенка 20 грудня відгуляла корпоратив. Згідно з інформацією інсайдерів, на святі був присутнім прем'єр Гройсман, який 21 грудня прийшов до парламенту на традиційну годину запитань до уряду.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

      Читайте також: Винник, Сердючка, Кароль і TAYANNA: скільки тисяч євро коштує година виступу в новорічну ніч

      Корпоратив у самому БПП називають "підсумковим засіданням фракції". Кажуть, що такі відбуваються щороку. Сам президент відвідав захід хіба на годинку, мав короткі зустрічі з генпрокурором Луценком та мером столиці Кличком. Ніяких зірок не було, як і особливих святкувань.

      Депутат БПП – це "обліко моралє", тверезий спосіб життя,
      – переконував нардеп Олексій Гончаренко.

      Гончаренко
      Олексій Гончаренко

      З ним не погоджується інший депутат, Сергій Лещенко, якого на корпоратив не запрошували, а якби і запрошували, він би, за його ж словами, не пішов.

      Воєнний стан не став перешкодою для гучної гулянки. Не думаю, що це було у форматі офіційного засідання фракції,
      – сказав Лещенко.

      Лещенко
      Сергій Лещенко

      "Подібні заходи організовували і інші фракції. Однак, їх менше обговорюють у ЗМІ, адже там немає топових посадовців. От "Народний фронт" збирався на "засідання політради", де начебто визначалися із кандидатом у президенти", – повідомила кореспондентка.

      Читайте також: Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році

      "Загалом ж у Верховну Раду сьогодні депутатів прийшло надзвичайно мало", – підсумувала журналістка.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що корпоратив святкувати БПП планували у новому партійному офісі на вулиці Лаврській у центрі Києва "без пафосу" і в стилі "тім білдінг". Джерела повідомляли, що на столі мали б бути присутні легкі закуски й алкоголь, поруч з живою музикою для гостей.

      Теги: Новини України Верховна Рада Блок Петра Порошенка Петро Порошенко Народний фронт Олексій Гончаренко Сергій Лещенко Юрій Луценко Віталій Кличко Володимир Гройсман ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 15:00 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 224
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      20 грудня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      сьогодні , 12:01 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках
      Лев Парцхаладзе 1373
      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      сьогодні , 11:00 "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      Крістіна Бердинських 250
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Подорожчання інтернету: бути чи не бути
       11 жовтня 2017 , 19:00
      Мэрия будет спонсировать покупку электромобилей
       25 вересня , 09:40
      Провальний новачок Барселони забив дебютний гол в ЛЧ, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершив
       7 листопада , 11:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук