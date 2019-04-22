Підсумковий випуск новин за 00:00: Перша заява Зеленського. Опрацювання протоколів ЦВК

У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 00:00 – у штабі провели першу прес-конференцію після оголошення уже фактично президента Володимира Зеленського. Той розповів про свої перші кроки, кадрові призначення та зміни. Центральна виборча комісія вже почала опрацьовувати електронні протоколи.

Також у випуску: Відомі українці активно голосували на виборчих дільницях. Соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів. Віталій Кличко проголосував за годину до закриття дільниці.

Джерело: 24 канал