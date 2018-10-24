Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП з командирjм бригади. Санкції проти України

У підсумковому випуску новин за 24 жовтня станом на 21:00 – командир 57 бригади збив автівкою рядового солдата і намагався приховати злочин. Сам відвіз потерпілого до лікарні, а згодом відправив його у відпустку заднім числом. Росія намагається натиснути на Україну з допомогою санкцій, які стосуватимуться українських компаній та бізнесменів.

Також у випуску: Бойовики обстрілюють околиці Авдіївки, поранено українського військового. Суд відправив справу щодо засекрещення декларації СБУ на новий розгляд. НАБУ у корупційній схемі "Ощадбанку" підозрює Станіслава Березкіна, члена "Волі народу".