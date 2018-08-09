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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові санкції США проти Росії. Бійці "Торнадо"

Випуск новин 89 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 21:00 – нові санкції проти Росії вже скоро можуть ввести Сполучені Штати, через те, що Москва не йде на співпрацю щодо справи отруєння Скрипалів. Засуджені бійці батальйону "Торнадо" забарикадувались у своїй камері в Лук'янівському слідчому ізоляторі. В'язні розвели вогнище перед входом і транслювали все, що відбувається у Facebook.

Також у випуску:

Медична реформа: як змінюються зарплати сімейних лікарів.

За 2 дні на Дніпропетровщині стались 2 аварії з автобусами: двоє людей загинули, ще майже 30 – у лікарнях.

Внаслідок авіаудару в Ємені загинули понад 40 цивільних.

Теги: Випуск новин Новини політики Санкції Новини України Затримання бійців "Торнадо" ГПУ Отруєння Сергія Скрипаля Сутички Новини Києва Новини США Анексія Криму Поліція СІЗО Розслідування
Джерело: 24 канал
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