Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові санкції США проти Росії. Бійці "Торнадо"

У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 21:00 – нові санкції проти Росії вже скоро можуть ввести Сполучені Штати, через те, що Москва не йде на співпрацю щодо справи отруєння Скрипалів. Засуджені бійці батальйону "Торнадо" забарикадувались у своїй камері в Лук'янівському слідчому ізоляторі. В'язні розвели вогнище перед входом і транслювали все, що відбувається у Facebook.

Також у випуску: Медична реформа: як змінюються зарплати сімейних лікарів. За 2 дні на Дніпропетровщині стались 2 аварії з автобусами: двоє людей загинули, ще майже 30 – у лікарнях. Внаслідок авіаудару в Ємені загинули понад 40 цивільних.